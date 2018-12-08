مفوضية حقوق الإنسان بالعراق تطالب الحكومة بضرورة إنقاذ النازحين في نينوى

طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم /السبت/، الحكومة العراقية والمنظمات الدولية بضرورة إنقاذ النازحين الذين أغرقتهم السيول في محافظة نينوى.



قال فاضل الغراوي عضو مفوضية حقوق الإنسان - حسبما أفادت قناة (الإخبارية) العراقية اليوم - "نحن نوجه نداء إغاثة إنساني للحكومة والمنظمات الدولية والوطنية لإنقاذ النازحين في محافظة نينوى، والذين غرقت مخيماتهم بسبب السيول".. موضحا أن السيول أدت إلى غرق أكثر من 3 آلاف خيمة تعرضت للغرق والإنجراف بسبب الأمطار في مخيمات المدرج والجدعة بمحافظة نينوى.



ودعا الحكومة إلى إعادة النازحين فورا إلى مناطقهم بدلا من أن يتعرضوا إلى خطر الموت في المخيمات، مطالبا وزارة التجارة والصحة والهجرة والمهجرين ووكالات الأمم المتحدة لتسيير قوافل إغاثة إنسانية عاجلة من غذاء وأدوية، وإنشاء مخيم لاستقبالهم، واستبدال الخيم التي غرقت في مخيمات النازحين بمحافظة نينوى.

