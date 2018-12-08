بروتوكول بين هيئة الاستثمار والعربية للتصنيع لجذب الاستثمارات الأجنبية

شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع بروتوكول تعاون بين محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمود جمال الدين زغلول، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، لتعظيم استغلال إمكانيات وموارد الهيئة العربية للتصنيع والترويج لمنتجاتها داخل وخارج مصر، وذلك على هامش منتدى أفريقيا ٢٠١٨.





وينص البروتوكول على قيام الهيئة العامة للاستثمار بالترويج لمنتجات الهيئة العربية للتصنيع داخل وخارج مصر، خاصة في الدول الأفريقية، والعمل على جذب استثمارات محلية وأجنبية لنقل التكنولوجيا المتطورة وتعميق التصنيع المحلي من خلال استغلال الإمكانيات البشرية والتكنولوجية بمصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع.





وقالت الدكتورة سحر نصر، إن بروتوكول التعاون سيوفر فرصا كبيرة لعقد شراكات بين الهيئة العربية للتصنيع والقطاع الخاص المحلي والأجنبي، لما تمتلكه الهيئة العامة للاستثمار من خبرات وقدرات كبيرة على تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في الصناعات التي تتخصص فيها الهيئة العربية للتصنيع.





وأضافت أن الوزارة سوف تسعى من خلال الاتفاق للمساهمة في تعزيز دور الهيئة العربية للتصنيع كإحدى الركائز الصناعية في مصر والوطن العربي بما تمتلكه من قاعدة صناعية كبيرة وقدرات تكنولوجية وعلمية وعمالة ماهرة ومؤهلة ومنتجات ذات أهمية إستراتيجية للمجتمع المصري واحتياجات البنية التحتية، ما أهلها للعب دور رائد في تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية وتحقيق التنمية الاقتصادية.





من جانبه قال محسن عادل، إن الهيئة العامة للاستثمار ستمد الهيئة العربية للتصنيع بكل ما تحتاجه من دراسات قطاعية للفرص الاستثمارية الواردة بخريطة مصر الاستثمارية، سواء في قطاع التكنولوجيا الذي تستهدفه الهيئة العربية للتصنيع، أو في قطاعات أخرى.



