سولاري : من العار لعب نهائي ليبرتادوريس خارج الأرجنتين

أعرب سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن حزنه الشديد، بسبب نقل مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت، في إياب نهائي كأس ليبرتادوريس، خارج حدود الأرجنتين.



وقال سولاي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد هويسكا، المقررة غدًا "الأحد" في الدوري الإسباني: "إنه لشرف أن يستضيف ملعب سانتياجو برنابيو نهائي ليبرتادوريس، على الرغم أنه من العار ان تقام المباراة خارج حدود الأرجنتين".



وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "الكونميبول" قرر نقل مباراة بوكا جونيور إلي، العاصمة الإسبانية، مدريد، بسبب أحداث الشغب التي وقعت في محيط ملعب " المونومنتال" قبل دقائق من من إنطلاق مباراة الإياب، والذي تسبب في إلغائها، لتقام غدً الأثنين.



وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.