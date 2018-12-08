ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

انطلاق الملتقى الأول لشباب المهندسين بالنقابة العامة

السبت 08/ديسمبر/2018 - 04:56 م
صدى البلد
محمود محسن
انطلق الملتقى الأول لشباب المهندسين، الذي عقدته اليوم لجنة الشباب بالنقابة العامة للمهندسين برئاسة الدكتورة داليا فتحي وحضور المهندس محمود مغاوري- الأمين العام للنقابة والمهندس مؤمن شفيق، أمين الصندوق والمهندس محمد ناصر مدير المكتب الفنى بالنقابة وعضو المجلس الأعلى للنقابة.

وخلال كلمته الافتتاحية للملتقى شدد المهندس محمود مغاوري، على حرص النقابة على إتاحة الفرص لتحسين المستقبل والحفاظ على كرامة المهندس من خلال تطويره وتأهيله لسوق العمل، والعمل على تنمية مهاراته، مطالبًا شباب المهندسين بالاعتزاز بنقابتهم والتواصل معها والاعتزاز بمهنة الهندسة، وحثهم على السعي للعمل والكفاح.

من جانبها قامت الدكتورة داليا فتحي، بعرض الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها، ودورها سواء على مستوى خدمة المهندس أو خدمة المهنة وخدمة المجتمع، مشددة على أن النقابة تعمل على الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين، والمحافظة على كرامة المهنة ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها، وتعبئة قوي أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق واقتراح الحلول المناسبة لها والاشتراك الإيجابي في العمل الوطني.

يذكر أن الملتقى هو ملتقى مهني وتدريبي واجتماعي وترفيهي يهدف إلى دمج شباب المهندسين حديثى التخرج وطلبة السنة النهائية بكليات الهندسة- بسوق العمل الفعلى عن طريق إتاحة فرص مجانية ومخفضة للتدريب والتأهيل الفنى وتقديم عدد من المحاضرات الفنية المتخصصة في الشُّعب الهندسية المختلفة ومحاضرات عامة وورش عمل في مجالات تنمية المهارات الذاتية والعرض والتقديم الاحترافي (Soft Skills) وتطوير اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى الاطلاع على كل الدورات الهندسية الحديثة والمطلوبة بسوق العمل بالمجالات المختلفة. 

ويتخلل اليوم تكريم عدد من أوائل الخريجين بكليات الهندسة على مستوى الجمهورية، مع إقامة حفل فني غنائي لشباب المهندسين.
loading...

ترشيحاتنا

مقتل وإصابة المئات خلال حادث تدافع بين الجماهير في حفل موسيقي في إيطاليا

محمد صلاح يتلاعب بحارس بورنموث ويضيف الهدف الرابع لـ ليفربول .. فيديو

الأهلي للجهات الأمنية: سنتحمل مسئولية جماهيرنا داخل الملعب في الدوري

أردوغان: احتجاجات السترات الصفراء كشفت فشل أوروبا في امتحان الديمقراطية

شرطة السياحة والآثار: استعلام عن خدمات منطقة الأهرامات لبيان تسلل الدنماركي

النيران الصديقة تمنح هدفا ثالثا لـ ليفربول فى شباك بورنموث عقب ثنائية صلاح .. فيديو

محمد صلاح وش السعد على ليفربول فى 7 مناسبات.. فيديو

بث مباشر.. منتدى إفريقيا 2018

مصرع روسي وإصابة 5 آخرين في حادث مروري بالزعفرانة

هذه مفاجآت حزب الله لـ إسرائيل

مصادر: استعدادات مكثفة لتشغيل مطار سفنكس الدولي رسميا.. يناير المقبل

المتظاهرون يشعلون النار بالسيارات في باريس.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رشا مهدى فى جولة مع الأميرة هيفاء بالرياض .. صور

أسعار الأسماك في الأقصر تبدأ من 12.5 جنيه.. صور

أناقة ملكية.. إطلالات الأميرة ماري في زيارتها إلى لاتفيا.. صور

متظاهرو السترات الصفراء يستهدفون قصر الرئاسة والأمن يرد بقنابل الغاز ..فيديو وصور

هيفاء وهبى تعلن عن حفلها بالإسكندرية واستعدادات خاصة لـ حوا.. صور

فيديو

شرطة البيئة والمسطحات تشن حملاتها وتحقق نتائج إيجابية.. فيديو
نتائج جهود القوافل الطبية خلال نوفمبر في إطار مبادرة كلنا واحد.. فيديو
الري: نعمل على تنفيذ خطط مرحلية للتصدي لأخطار السيول ..فيديو
الكويت للتنمية: مصر ضمن أكبر المستفيدين من تمويل الصندوق ..فيديو
عربات الأمن الكاسحة تحاول إزالة متاريس السترات الصفراء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟