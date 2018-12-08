انطلاق الملتقى الأول لشباب المهندسين بالنقابة العامة

انطلق الملتقى الأول لشباب المهندسين، الذي عقدته اليوم لجنة الشباب بالنقابة العامة للمهندسين برئاسة الدكتورة داليا فتحي وحضور المهندس محمود مغاوري- الأمين العام للنقابة والمهندس مؤمن شفيق، أمين الصندوق والمهندس محمد ناصر مدير المكتب الفنى بالنقابة وعضو المجلس الأعلى للنقابة.





وخلال كلمته الافتتاحية للملتقى شدد المهندس محمود مغاوري، على حرص النقابة على إتاحة الفرص لتحسين المستقبل والحفاظ على كرامة المهندس من خلال تطويره وتأهيله لسوق العمل، والعمل على تنمية مهاراته، مطالبًا شباب المهندسين بالاعتزاز بنقابتهم والتواصل معها والاعتزاز بمهنة الهندسة، وحثهم على السعي للعمل والكفاح.





من جانبها قامت الدكتورة داليا فتحي، بعرض الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها، ودورها سواء على مستوى خدمة المهندس أو خدمة المهنة وخدمة المجتمع، مشددة على أن النقابة تعمل على الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين، والمحافظة على كرامة المهنة ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها، وتعبئة قوي أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق واقتراح الحلول المناسبة لها والاشتراك الإيجابي في العمل الوطني.





يذكر أن الملتقى هو ملتقى مهني وتدريبي واجتماعي وترفيهي يهدف إلى دمج شباب المهندسين حديثى التخرج وطلبة السنة النهائية بكليات الهندسة- بسوق العمل الفعلى عن طريق إتاحة فرص مجانية ومخفضة للتدريب والتأهيل الفنى وتقديم عدد من المحاضرات الفنية المتخصصة في الشُّعب الهندسية المختلفة ومحاضرات عامة وورش عمل في مجالات تنمية المهارات الذاتية والعرض والتقديم الاحترافي (Soft Skills) وتطوير اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى الاطلاع على كل الدورات الهندسية الحديثة والمطلوبة بسوق العمل بالمجالات المختلفة.



