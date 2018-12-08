أمين الفتوى يوضح أفضل طريقة للتركيز في الصلاة

ورد سؤال للشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه " دائما عند صلاتي تشكك في عدد الركعات التي ركعتها، كيف لي ان ابعد الشيطان عنى في الصلاة ؟ "



وقال "عويضة" في إجابته على السؤال الوارد إليه، إن أفضل طريقة للخشوع في الصلاة والتركيز فيها، هي ان يترك المقبل على الصلاة قبله كل ما يشغله من الأمور الدنيوية، إضافة إلى إخلاص المصلى حين يدرك أنه واقف بين يدي الله عز وجل



وأضاف أمين الفتوى، أن المسلم يجوز له الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة، إذا وسوس له الشيطان وهو واقف بين يدي المولى تبارك وتعالى .