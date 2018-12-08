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أخبار البلد

وزيرة الصحة: الدولة تنفذ برنامج تأمين صحيا لتغطية 100% من سيدات مصر

السبت 08/ديسمبر/2018 - 08:17 م
هالة زايد
هالة زايد
أ ش أ
قالت الدكتورة هالة زايد،وزيرة الصحة والسكان، إن الدولة المصرية تعمل بشكل متكامل لتمكين المرأة خاصة في قطاع الصحة؛ حيث تعمل الوزارة على عدة سياسات منذ 5 أعوام من أجل تحسين صحة المرأة، مشيرةً إلى أن وزارة الصحة تعمل على برنامج تأمين صحي لتغطية 100% من السيدات في مصر.

وأوضحت زايد - خلال كلمتها بمؤتمر إفريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ اليوم السبت - أن 30% من الوزارات في مصر تتقلدها سيدات، ونتمنى أن تصل هذه النسبة إلى نحو 50%، حيث أن الكثير من السيدات في مصر يمتلكن من الخبرات ما يؤهلهن لتولي المناصب القيادية.

وأضافت الوزيرة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خصص عامًا للمرأة وجعلها على قمة أولوياته لتمكينها من لعب أدوار هامة في المناصب الحكومية، معربة عن أملها في أن تترجم هذه السياسات إلى أعمال على أرض الواقع.

وطالبت بضرورة تبني القرارات التي تتعلق بقضايا المرأة لانعكاسها إيجابا على الاقتصاد المصري وتحسين الناتج المحلي للدولة، لافتةً إلى أن السيدات المصريات يقمن بإعالة نحو 35% من الأسر في مصر.

وأوضحت زايد أن المساواة بين الجنسين تقل في الشرق الأوسط وإفريقيا مقارنة بالدول الغربية، خاصة وأن المرأة تقضي وقتًا أكبر من الرجل في رعاية الأسرة مما يعوقها عن تولي المناصب القيادية.
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