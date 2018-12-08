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رياضة

الإسماعيلي يبدأ تحضيراته للرجاء.. وفييرا يطالب اللاعبين بإسعاد الجماهير

السبت 08/ديسمبر/2018 - 10:04 م
صدى البلد
نور عادل
بدأ الفريق الأول للنادى الإسماعيلى، مساء السبت تحضيراته للمباراة المقبلة ضد الرجاء المغربى، وذلك على ملعب الوازيس بمدينة الدار البيضاء.

وعقد الجهاز الفنى للدراويش بقيادة البرازيلى يوسف فييرا، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل بداية المران طالبهم بضرورة بذل المزيد من الجهد والعرق فى الوقت الحالى لإسعاد جماهيرهم خاصة وأن هذه المباراة تعد فرصة قوية لاستعادة العروض الإيجابية.

وركز فييرا خلال هذا المران على بعض المهام الفنية والتكتيكية التى يسعى لتحفيظها للاعبين قبل اللقاء المقبل، بعد أن قرر تخفيض الحمل البدنى عليهم تجنبًا للارهاق.

ويحل الدراويش ضيفًا ثقيلًا على الفريق المغربى مساء الثلاثاء، فى إطار إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال، على ملعب محمد الخامس.
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