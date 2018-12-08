ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

تعرف على سبب تسمية ربيع الآخر بهذا الاسم

السبت 08/ديسمبر/2018 - 11:14 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
يحل اليوم السبت، أول أيام شهر ربيع الآخر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجرية.

ويعد ربيع الآخر هو الشهر الرابع من شهور السنة وفق التقويم الهجري، وسُمِّي هذا الشهر بهذا الاسم نحو عام 412م في عهد كلاب بن مُرّة وقد جاء في تسمية هذا الشهر والشهر الذي يسبقه بالربيعين روايات كثيرة، من ذلك أن العرب كانوا يشرعون في استثمار كل ما استولوا عليه من أسلاب في صفر، والعرب تقول «ربيع رابع»؛ أي مُخْصِب.

والربيع عند العرب ربيعان: ربيع الشهور وربيع الأزمنة؛ فربيع الشهور: شهرا ربيع الأول وربيع الآخر، أما ربيع الأزمنة فربيعان: الربيع الأول؛ وهو الفصل الذي تأتي فيه الكمأة (الفقع) والنَّور، ويسميه العرب ربيع الكلأ، والثاني الفصل الذي تُدْرَك فيه الثمار، ومنهم من يسميه الربيع الثاني ومنهم من يقول بل هو الربيع الأول كسابقه.

وكان أبو الغوث يقول: العرب تجعل السنة ستة أزمنة: شهران منها الربيع الأول، وشهران صيف، وشهران قيظ، وشهران الربيع الثاني، وشهران خريف، وشهران شتاء.

وورد في كتاب «أخطاء اللغة العربية المعاصرة»، للدكتور الراحل أحمد مختار عمر، أستاذ سابق للغة العربية بكلية دار العلوم: «يُقال فيه: "ربيع الآخِر" ولا يُقال: "ربيع الثاني"؛ لأن الثاني تُوحي بوجود ثالث؛ إذ يستعمل الثاني فيما يليه ثالث ورابع... و"الآخِر" فيما لا يتبعه شيء، ولهذا قيل في صفاته - تعالى -: «هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ» (الحديد: 3)، ولم يقل: والثاني؛ لأنَّه ليس بعده - تعالى - شيءٌ، وعلى هذا يتبيَّن خطَأُ ما هو شائع في لغة الإعلام من قولهم: ربيع الثاني، وجمادى الثانية، ويتبيَّن أنَّ الصواب: ربيع الآخِر، وجمادى الآخِرة.

loading...

ترشيحاتنا

أقوى تهديد أمريكي لـ إيران.. حاملة الطائرات جون ستينيس تصل الشرق الأوسط

فى واقعة حفل الجنس الجماعى بالسيدة: المجني عليها مطلقة وسائق توك أحضر أصدقاءه لاغتصاب القتيلة

الآثار ترد على شائعات تصوير فيديو إباحى فوق الهرم .. فيديو

حكاية كوكا الأميرة السودانية الهاربة..أول ممثلة مصرية تصل إلى العالمية

تعليق زيدان على هاتريك محمد صلاح في بورنموث اليوم

شاهد..اهداف محمد صلاح الثلاثة في مواجهة ليفربول وبورنموث

شاهد.. ملكة جمال العالم 2018 لحظة إعلان فوزها باللقب

حقيقة حضور أمير قطر قمة الرياض الخليجية

المتظاهرون يحاولون محاصرة ماكرون داخل قصر الإليزيه.. فيديو

تعليق قوي من أحمد موسى عن صور الفعل الفاضح فوق الأهرامات..فيديو

مشجعو ليفربول يكشفون سر عدم احتفال محمد صلاح بهدفه الأول في بورنموث

حفل زفاف درامى.. بريطانية تتزوج شابا لن يعيش أكثر من 14 يوما.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... صور من مشاركة الرئيس السيسي في يوم ريادة الأعمال

مايسة عطوة: فرص عمل المرأة ستزداد إذا اكتفت بطفلين فقط .. صور

مقرر مجلس السكان: الخطاب الديني سبب رئيسي في زيادة التعداد.. صور

شاهد.. ملكة جمال العالم 2018 لحظة إعلان فوزها باللقب

انطلاق احتفال الجامعة البريطانية في مصر بيوم العلم والمعرفة‎.. صور

فيديو

والد المعتدي على أستاذ جامعي بأسيوط: لم أعلم بالحادث.. فيديو
طارق العشري لـ صدى البلد: أمم أفريقيا أختبار حقيقي لـ أجيري..فيديو
الآثار المصرية: الإكتشافات الأثرية إضافة لتاريخنا وتغذي المتاحف .. فيديو
والد الطالب المعتدي على عضو هيئة تدريس علوم أسيوط: ابني بيتعالج نفسيا.. فيديو
طارق العشري يعلق على مستوى محمد صلاح فى الدورى الانجليزى..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟