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رياضة

اليوم.. مواجهة نارية بين ريفر بليت وبوكا جونيورز على كأس ليبرتادوريس

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 09:02 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم، خاصة الجماهير الأرجنتينية، اليوم الأحد، في تمام التاسعة والنصف مساءً، نحو ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل نادي ريال مدريد، بالعاصمة الإسبانية، عندما يواجه ريفر بليت نظيره بوكا جونيورز، بإياب نهائي كأس "ليبرتادوريس" دوري أبطال أمريكا الجنوبية.

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، قرر إقامة اللقاء بين ريفر بليت وبوكا جونيورز بـ"سانتياجو برنابيو"، بعدما تم إلغاؤه الشهر الماضي، بسبب أعمال الشغب التي ارتكبتها جماهير ريفر بليت، قبل انطلاق مباراة الإياب على ملعب "المونيمونتال"، ليتم تأجيلها.

واعتدت جماهير ريفر بليت على حافلة بوكا جونيورز أثناء وصولها ملعب المباراة، وتعرض لاعبو فريق بوكا لإصابات، نقل على أثرها لاعبان إلى المستشفى.

وتعد مواجهة ريفر بليت وبوكا جونيورز هي الأولى في تاريخ بطولة كأس "ليبرتادوريس"، التي يتقابل فيها كبار الأرجنتين بنهائي دوري أبطال أمريكا الجنوبية، وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وكان ريفر بليت صعد إلى نهائي كأس ليبرتادوريس على حساب جريميو البرازيلي حامل اللقب، بعدما تعادل الفريقان في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 2–2، وتمكن ريفر بليت من إحراز هدفًا خارج أرضه ليخطف التأهل، بينما تأهل بوكا جونيورز، بعدما فاز على بالميراس البرازيلي بنتيجة 4–2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتوج ريفر بليت ببطولة كأس ليبرتادوريس آخر مرة في تاريخه في عام 2015، بينما توج جونيورز بالبطولة آخر مرة بتاريخه عام 2007.

وخاض بوكا جونيورز 10 نهائيات في البطولة وتوج بها ست مرات في تاريخه، بينما خاض ريفر بليت 5 نهائيات في المسابقة وتوج بها ثلاث مرات.

يذكر أن آخر مواجهة جمعت الفريقين في بطولة كأس ليبرتادوريس، كانت ضمن منافسات دور الـ16 موسم 2015، وقامت جماهير بوكا جونيورز بمهاجمة جماهير ريفر بليت، وألغى الحكم مباراة الإياب بين الشوطين، واستبعد بوكا من المسابقة، بعدما كان متفوقًا في الذهاب بنتيجة 1-0.
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