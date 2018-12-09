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أخبار العالم

كوريا الجنوبية: لم يتحقق أي تقدم حتى الآن بشأن زيارة كيم المتوقعة

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 09:08 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي اليوم الأحد أن الحكومة اقترحت على الشمال زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج - أون إلى سول خلال العام الجاري، إلا أنه لا توجد أي علامات على حدوث تقدم فيما يتعلق بزيارة كيم المحتملة إلى سول.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن يون يونج - تشان، السكرتير الإعلامي للرئيس مون جيه-إنه "لم يتحقق أي تقدم حتى الآن، ولا يوجد لدينا شيء نعلن عنه، ولم تكن هناك أي علامات أخرى ذات مغزى، مضيفا أنه ليست هناك إمكانية لزيارة وفد شمالي إلى الجنوب قبل زيارة كيم".

وكان كيم قد تعهد بزيارة سول قبل نهاية العام الجاري عندما عقد قمته الثالثة مع الرئيس مون في بيونج يانج في شهر سبتمبر الماضي.
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