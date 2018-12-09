عارضة أزياء سابقة ومتخصصة في التجارة الدولية.. 5 معلومات عن فانيسا ليون ملكة جمال العالم2018

توجت ليلة أمس المكسيكية Vanessa Ponce De Leon بلقب "ملكة جمال العالم" للعام 2018 (Miss World 2018) في حفل ضخم أقيم في الصين.



ولدت فانيسا بونس دي ليون في 7 مارس 1992، ونشأت في مدينة غواناخواتو، وهي أول عارضة أزياء مكسيكية وملكة جمال تحصل على لقب ملكة جمال العالم.



وحصلت ملكة جمال المكسيك فانيسا بونس دي ليون ذات الـ26 عام، على درجة في الأعمال التجارية الدولية وهي عضو في مجلس إدارة مركز إعادة التأهيل للفتيات ، وفقًا لموقع ملكة جمال العالم.



وقالت فانيسا في أول تعليق لها بعد فوزها بلقب ملكة جمال العالم 2018، "لا أصدّق أنني فزت، جميع المشاركات قدّمن أداء جيدًا، أشعر بالفخر لتمثيلي لهنّ، سأبذل قصارى جهدي في الوقت المتاح لي لأجل هذا اللقب".