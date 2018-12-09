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تعليم

وزير التعليم العالي يستعرض تقريرا حول الأنشطة الطلابية لطلاب المعاهد

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 10:31 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية ممارسة الأنشطة الطلابية، خاصة الرياضية لما لها من دور كبير في صقل مهارات الطلاب البدنية والنفسية، وتكوين الشخصية المتكاملة لهم.

جاء ذلك خلال استعراضه تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والدكتور طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، بشأن برنامج الأنشطة الطلابية على مستوى طلاب المعاهد العليا والمتوسطة التابعة للوزارة.

وأشار التقرير إلى انطلاق بطولة الجمهورية للألعاب الفردية بنادي طلائع الجيش خلال شهري أكتوبر ونوفمبر وحتى منتصف ديسمبر الجاري، بمشاركة ٦٠٠ طالب وطالبة، في ألعاب (المصارعة، الكاراتيه، الجودو، السباحة، تنس الطاولة).

وأضاف التقرير أنه تم إقامة عدد من المنافسات الرياضية، منها: بطولة كمال الأجسام بأكاديمية المستقبل، وبطولة الملاكمة بنادي الترسانة الرياضي، وسباق الدراجات الأول بالوزارة، وبطولة التنس الأرضي بأكاديمية الشروق، فضلًا عن إقامة بطولة التايكوندو في شهر ديسمبر الجاري بمركز شباب صقر قريش بالمعادي.

وأشار التقرير إلى الإنجازات التي حققها منتخب الوزارة خلال مشاركته في المسابقات الرياضية، والتي من بينها حصوله على الميدالية الفضية في بطولة السباحة للجامعات، ومشاركته المتميزة في مهرجان الألعاب الرياضية لذوي الإعاقة بالإسكندرية، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة، حيث حقق النتائج التالية:

الميدالية الذهبية في تنس الطاولة أرجل سليمة، وفي دفع الجلة من الوقوف وقصار قامة، والميدالية الفضية في رمي القرص من الوقوف، والميدالية البرونزية في تنس الطاولة أرجل معاقة و في سباق 100م عدو، وفي دفع الجلة قصار قامة، وفي كرة القدم.
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