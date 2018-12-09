ابنة مؤسس هواوي تفجر أزمة دبلوماسية بين الصين وكندا

حذرت الصين كندا من أنها ستواجه عواقب وخيمة إذا لم تفرج على الفور عن المديرة المالية لشركة هواوي للتكنولوجيا ووصفت القضية بأنها "شديدة القبح".



واعتقلت السلطات في كندا المديرة المالية لهواوي منج وان تشو في الأول من ديسمبر، وهي ابنة مؤسس شركة هواوي أيضا، وذلك بطلب من الولايات المتحدة التي تطلب تسليمها وتتهمها بالتستر على صلات شركتها بشركة أخرى حاولت بيع معدات لإيران على الرغم من العقوبات المفروضة عليها.



واستمعت محكمة كندية يوم الجمعة إلى دفوع تقول إن منج تواجه في حالة ترحيلها إلى الولايات المتحدة، تهما بالتآمر للاحتيال على عدة مؤسسات مالية تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 30 عاما عن كل تهمة.



ولم تتخذ المحكمة قرارا خلال تلك الجلسة بعد ما يقرب من ست ساعات من الدفوع والدفوع المضادة وتم رفع الجلسة على أن تستأنف غدا الاثنين.



وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان مقتضب أمس السبت إن لي يو تشنغ نائب وزير الخارجية استدعى السفير الكندي في بكين وسلمه "احتجاجا شديدا" وطالب بإطلاق سراح منج.



وأكد آدم أوستن المتحدث باسم وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند أنه "ليس هناك ما يمكن إضافته على ما قالته الوزيرة" يوم الجمعة، التي أكدت أن العلاقة مع الصين مهمة وتلقى التقدير وأن سفير كندا في بكين أكد للصينيين أن منج سيسمح لها بالتواصل مع قنصليتها.



وأضاف أن الخطوة "تجاهلت القانون وكانت غير منطقية" وإنها في طبيعتها "شديدة القبح".



وقالت صحيفة الشعب اليومية الرسمية الناطقة باسم الحزب الشيوعي في الصين اليوم الأحد إن الصين "لا تتسبب في مشكلات" لكنها لا تخشاها وإن من الخطأ أن يقلل أي طرف من قدر إصرار الصين على موقفها في هذه القضية.



وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها:"لن يتمكن الجانب الكندي من تجنب دفع ثمن باهظ لذلك إلا إذا صحح خطأه وتوقف على الفور عن التعدي على الحقوق القانونية والمشروعة لمواطنة صينية".