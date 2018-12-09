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أخبار البلد

غادة والي تتابع انتظام عمليات صرف معاشات شهر ديسمبر

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 12:23 م
صدى البلد
كتب محمد عبد المنعم
تتابع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، انتظام عمليات صرف معاشات شهر ديسمبر حيث اطمأنت الوزيرة إلى أن عملية صرف المعاشات تتم بسهولة ويسر في جميع منافذ الصرف وماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها بالإضافة إلى المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد.

هذا ومن المنتظر أن تبدأ وزارة التضامن غدا الاثنين في صرف معاشات شهر ديسمبر وذلك للمعاشات المحول صرفها على البنوك لـ 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه.

جدير بالذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أطلقت خدمة تحديث البيانات عن طريق الرقم القومي لجميع المتعاملين معها والتأكيد أن ذلك من ضمن الإجراءات اللازمة للاستفادة من جميع الخدمات المقدمة لهم من الهيئة اعتبارًا من بداية الشهر الجاري وذلك لتذليل أي عقبات قد تواجههم اثناء أداء الخدمة التأمينية أو صرف المعاش.

وصرحت والى بأن "استيفاء الأرقام القومية" تساعد في التحول الرقمي في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وحرصًا على تصحيح البيانات الخاصة بأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

كما أكدت أن تحديث بيانات الرقم القومي يساعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في الربط مع جهات الدولة المختلفة والتكامل معها في تبادل البيانات وعلى الأخص فيما يتعلق بالحالة الاجتماعية وحالات الوفاة.
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