ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

النائب شريف نادي: منتدى أفريقيا يعكس اهتمام مصر بالتنمية في القارة السمراء

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 12:28 م
النائب شريف نادى
النائب شريف نادى
فريدة محمد
يشارك النائب شريف نادى ، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار الأحرار، في فاعليات مؤتمر إفريقيا 2018 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤوساء 15 دولة افريقية تحت عنوان ’’ القيادة الجريئة والالتزام الجماعى وتعزيز الاستثمارات البينية الإفريقية‘‘.

وقال نائب المصريين الأحرار، إن المنتدى تنظمة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا فى نسخته الثالثة ويهدف لتعزيز الاستثمارات فى إفريقيا ويمثل تأكيدًا بأن مصر بوابة القارة كلها وحاضنة الأشقاء.

وأضاف "نادى"، فى تصريحات صحفية، أن الدولة المصرية بقيادتها الرشيدة ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي تتبنى كافة القضايا واهتمامات القارة السمراء وتهدف للعمل المشترك لتحقيق زيادة فى الاستثمارات وتوفير البيئة التشريعية الملائمة لذلك ودعم افكار الشباب ومبادراتهم.

وأكد نائب المصريين الأحرار، أن الرئيس يولي اهتمامًا بالغًا بدور المرأة الأفريقية المحوري باعتباره ركيزة أساسية فى تحقيق التنمية، وضرورة استغلال طاقات الشباب الإفريقى الكاملة ودعم أفكارهم و إتاحة التمويل للمشروعات المنتجه.

وتابع:" أن القارة الأفريقية تمتلك دون غيرها ثروات تستطيع من خلالها القفز بمعدلات النمو الأقتصادى، ولاسيما امتلاكها طاقات بشرية هائلة ومنحها الله طبيعة ساحرة بالإضافة للثروات الطبيعية".
loading...

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يغادر مقر منتدى أفريقيا 2018

مزورة وهاربة من العدالة.. سر الـ16 مليون دولار المطلوبة من شاكيرا

دعوى لعزل سعد الدين الهلالي من جامعة الأزهر

السيسي: يجب استغلال طاقات الشباب وتمكين المرأة الأفريقية اقتصادياً

حفل زفاف أسطوري.. دعوات من الألماس وطائرات لنقل المدعوين

مقتل مسنة عربية في احتجاجات فرنسا .. وأبناؤها: السلطات تتهرب من المسئولية

المرور تنصح باستخدام طرق بديلة لكثافات كوبري أكتوبر.. فيديو

مدافع وادى دجلة يتمسك بالانتقال إلى الأهلى خلال الميركاتو الشتوى

ملثمو السترات الصفراء في فرنسا ينهبون متاجر أبل.. فيديو

يوفنتوس يوجه ضربة قوية لريال مدريد

قرار هام من الأعلى للإعلام بشأن البرامج الدينية

أول إجراء من الصحة بعد مشاجرة طبيبين بغرفة عمليات بالمنوفية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عارضة أزياء سابقة ومتخصصة في التجارة الدولية.. 5 معلومات عن فانيسا ليون ملكة جمال العالم2018

مفاجأة للسيدات.. 6 استخدامات لـ فردة الشراب المتبقية

شاهد... صور من مشاركة الرئيس السيسي في يوم ريادة الأعمال

مايسة عطوة: فرص عمل المرأة ستزداد إذا اكتفت بطفلين فقط .. صور

مقرر مجلس السكان: الخطاب الديني سبب رئيسي في زيادة التعداد.. صور

فيديو

تعرف على شروط ترخيص التوك توك في قانون المرور الجديد
تعرف على حالة الطقس والأنشطة البحرية اليوم
الرئيس السيسي يغادر مقر منتدى أفريقيا 2018
الوفود العربية المشاركة في القمة الخليجية تصل الرياض.. فيديو
السيسي: مصر قطعت شوطا طويلا على طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟