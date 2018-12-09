النائب شريف نادي: منتدى أفريقيا يعكس اهتمام مصر بالتنمية في القارة السمراء

يشارك النائب شريف نادى ، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار الأحرار، في فاعليات مؤتمر إفريقيا 2018 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤوساء 15 دولة افريقية تحت عنوان ’’ القيادة الجريئة والالتزام الجماعى وتعزيز الاستثمارات البينية الإفريقية‘‘.



وقال نائب المصريين الأحرار، إن المنتدى تنظمة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا فى نسخته الثالثة ويهدف لتعزيز الاستثمارات فى إفريقيا ويمثل تأكيدًا بأن مصر بوابة القارة كلها وحاضنة الأشقاء.



وأضاف "نادى"، فى تصريحات صحفية، أن الدولة المصرية بقيادتها الرشيدة ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي تتبنى كافة القضايا واهتمامات القارة السمراء وتهدف للعمل المشترك لتحقيق زيادة فى الاستثمارات وتوفير البيئة التشريعية الملائمة لذلك ودعم افكار الشباب ومبادراتهم.



وأكد نائب المصريين الأحرار، أن الرئيس يولي اهتمامًا بالغًا بدور المرأة الأفريقية المحوري باعتباره ركيزة أساسية فى تحقيق التنمية، وضرورة استغلال طاقات الشباب الإفريقى الكاملة ودعم أفكارهم و إتاحة التمويل للمشروعات المنتجه.



وتابع:" أن القارة الأفريقية تمتلك دون غيرها ثروات تستطيع من خلالها القفز بمعدلات النمو الأقتصادى، ولاسيما امتلاكها طاقات بشرية هائلة ومنحها الله طبيعة ساحرة بالإضافة للثروات الطبيعية".

