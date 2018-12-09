الوطنية لليونيسكو تطلق فعاليات الملتقى الأول لإبداع مراهق

افتتحت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو فعاليات "الملتقى الأول لإبداع مراهق"، وذلك بمسرح الهناجر بدار الأوبرا، برعاية د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.



ويأتي هذا الملتقى تنفيذًا لأهداف وبرامج منظمة اليونسكو بجمهورية مصر العربية، وتفعيلًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب، وبخاصًة المراهقين؛ بهدف تعزيز مهاراتهم وفتح مساحات المشاركة المجتمعية لهم، وإطلاق طاقاتهم لكونهم الشريحة الأكبر في مكونات المجتمع المصرى، وذلك فى إطار خطة التنمية المستدامة للدولة "رؤية مصر 2030".



واستهدف الملتقى عرض القدرات الابتكارية والتميز الإبداعى للمراهق المصرى، وتسليط الضوء على هذه المرحلة العمرية الهامة لتنال اهتمام القيادات كجيل الأمل لهذا الوطن، وتحفيز البرامج والسياسات التي من شأنها توفير الرعاية الكاملة للمراهقين، والعمل على تحقيق متطلباتهم وتطلعاتهم الفكرية والصحية والاجتماعية، والارتقاء بالصورة الذاتية لدى المراهقين وبث الثقة بأنفسهم لتعزيز قدراتهم وإنجازاتهم، والتعرف على المواهب الفريدة فى مجال الثقافة والفنون.



شارك فى فعاليات الملتقى اللجنة الوطنية للثقافة والعلوم بوزارة التعليم العالى، والمكتب الإقليمى لمنظمة اليونسكو فى القاهرة، وقطاع الطلائع بوزارة الشباب والرياضة، وممثلي وزارتي التربية والتعليم ووزارة الثقافة، وممثلي المدارس المصرية المنتسبة لليونسكو، وعدد من طلاب المدارس الحكومية والخاصة، وأولياء أمور الطلبة المشاركين فى الملتقى.