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رئيس اقتصادية الوفد: الرئيس السيسي أعاد مصر لقلب القارة الأفريقية

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 03:56 م
الدكتور خالد محمد
الدكتور خالد محمد قنديل رئيس اللجنة الإقتصادية بحزب الوفد
معتز الخصوصى
أكد الدكتور خالد محمد قنديل رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد، أن إنطلاق فعاليات منتدى "افريقيا 2018" المقام بمدينة شرم الشيخ يأتي متسقًا مع السياسة المصرية تجاه القارة الأفريقية حيث تسعى مصر لجذب مزيد من الإستثمارات، وتفعيل دور الشباب، لافتًا إلى أنه فى أحد الفترات ضعف الترابط فى العلاقات الأفريقية إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعاد مصر إلى قلب القارة السمراء.

وأشاد قنديل فى بيان صحفى له اليوم بالمبادرات التى أعلنها الرئيس السيسى، خلال كلمته بافتتاح منتدى إفريقيا 2018، موضحًا أنها تؤكد عودة مصر لدورها الريادى فى القارة السمراء.

وأضاف قنديل أن مستقبل الاستثمار فى أفريقيا أصبح واعدا، نظرا للتنافس الكبير بين القوى العظمى على الاستثمار فى أفريقيا، لما تمتلكه من ثروات ومعادن وتوافر الأيدي العاملة، والمناخ المناسب للاستثمار وتحقيق أرباح عالية، وأنه على سبيل المثال لا الحصر، تسعى دول العالم لكسب ود دولة الجابون، نظرًا لأنها لديها العديد من الثروات الطبيعية منها النفط.

وأكد رئيس إقتصادية الوفد على أهمية دور مصر وجهودها في تنمية علاقاتها مع الأشقاء الأفارقة في جميع المجالات، وتنشيط دورها دوليا فى التعامل مع القضايا العاجلة المرتبطة بأمن واستقرار القارة الإفريقية، مثمنا الجهود المصرية الدؤوبة لتقوية وتعزيز التكتلات الإفريقية.

يذكر أن فعاليات مؤتمر أفريقيا 2018، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، انطلقت صباح أمس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور نحو 10 رؤساء أفارقة وأكثر من 60 متحدثا دوليا، وعدد من رؤساء حكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية، ونحو 2000 شخص ممثلين عن شركاء مصر في التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.
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