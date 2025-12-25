هجوم أوكراني على مصادر الطاقة الروسية

أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية بأن طائرات مسيرة أصابت خزانات النفط في ميناء تيمريوك بإقليم كراسنودار الروسي.

وأشارت الوكالة الأوكرانية إلى أنه تم استهداف مصنع لمعالجة الغاز في منطقة أورينبورغ الروسية.



وفي وقت لاحق من اليوم ، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية إسقاط 106 مسيرات روسية استهدفت مناطق مختلفة من البلاد



وقال الجيش الأوكراني في بيان له 22 مسيرة روسية تمكنت من استهداف 15 موقعا أوكرانيا.

وفي وقت سابق ، أعلن الجيش الأوكراني الانسحاب من مدينة سيفيرسك في منطقة دونيتسك وذلك بعد ما يقرب من أسبوعين من إعلان روسيا تحرير المدينة.

سقوط مدينة سيفيرسك

وأوضحت الأركان العامة للجيش الأوكراني، في بيان "انسحبنا من المنطقة المأهولة"، في إشارة إلى سيفيرسك.. يُعتبر هذا الإعلان اعترافًا صريحًا ومتأخرًا بفقدان السيطرة على هذه المدينة الاستراتيجية.