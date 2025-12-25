قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 472 طائرة مسيرة أوكرانية

محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح منظومات الدفاع الجوي في إعتراض وتدمير ست قنابل موجهة وقذيفة لراجمات "هيمارس" الصاروخية وإسقاط 472 طائرة مسيرة أوكرانية.

وأشارت الوزارة الروسية في تقرير لها عن سير العمليات العسكرية خلال الساعات الماضية إلى أنه إحباط محاولة اختراق لوحدات القوات الأوكرانية في جنوب شرق قرية غريشينو بجمهورية دونيتسك الشعبية لاستعادة مواقع خسرتها.

وبيًنت الدفاع الروسية أنه تم استهداف البنية التحتية للمطارات والموانئ ومنشآت الطاقة التي تدعم عمل القوات الأوكرانية.

وفي وقت سابق ، أكدت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة سفياتو-بوكروفسكويه بجمهورية دونيتسك الشعبية ، مشيرة إلى أن وحدات مجموعة قوات "الشمال" حسنت من وضعها التكتيكي، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 265 جنديا خلال الـ24 ساعة.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها : أحبطت القوات المسلحة الروسية محاولة قامت بها وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق جنوب شرق غريشينو بجمهورية دونيتسك الشعبية التي كانت تحاول استعادة المواقع المفقودة.

وأضافت الوزارة الروسية : وحدات مجموعة قوات "الشرق" واصت تقدمها في عمق دفاعات العدو، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 235 جنديا خلال الـ24 ساعة.

وتابعت: تضرر البنى التحتية لمنشآت قواعد جوية وبحرية ومنشآت الطاقة التي تغذي القوات المسلحة الأوكرانية. ووحدات مجموعة قوات "الجنوب" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 215 جنديا خلال الـ24 ساعة.

واختتمت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "دنيبر" ألحقت هزائم بالقوات المسلحة الأوكرانية في عدد من مناطق زابوروجيه وخيرسون وكبدتها خسائر بلغت أكثر من 65 جنديا خلال الـ24 ساعة.

