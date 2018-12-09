ننشر أسماء الطلاب المصابين بعد تناول وجبة أندومي فاسدة بطنطا

ينشر موقع "صدي البلد " أسماء الطلاب والطالبات المصابين بوعكة صحية وحالة تسمم نتيجة تناول وجبه إندومي خارج أسوار مدرسة قرية محلة منوف الإبتدائية بطنطا .
وكانت الاسماء ""إيمان أيمن التطاوى" 12 سنة، "ساره عبدالرحمن الجناينى" 12 سنة، "شيماء احمد مدكور" 12 سنة، "هاجر عبدالكريم عمير" 12 سنة ، "رويدا هانى مهنى" 12 سنة، "سهيله عطيه الدش" 12 سنة ، "ميرنا وليد الفيومى" ، وصرح مصدر من داخل المستشفى أن جميع الحالات مستقرة ، وتحت الملاحظة والعلاج .
وأكد الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ان التلاميذ تناولوا الوجبة الفاسدة خارج اسوار المدرسة من أحد المحلات أو الأكشاك .
وأشارت المصادر إلى أنه تم نقلهم الى مستشفى المنشاوى العام وتلقوا كافة الاسعافات، وحالتهم الصحية مستقرة.
وكانت الاسماء ""إيمان أيمن التطاوى" 12 سنة، "ساره عبدالرحمن الجناينى" 12 سنة، "شيماء احمد مدكور" 12 سنة، "هاجر عبدالكريم عمير" 12 سنة ، "رويدا هانى مهنى" 12 سنة، "سهيله عطيه الدش" 12 سنة ، "ميرنا وليد الفيومى" ، وصرح مصدر من داخل المستشفى أن جميع الحالات مستقرة ، وتحت الملاحظة والعلاج .
وأكد الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ان التلاميذ تناولوا الوجبة الفاسدة خارج اسوار المدرسة من أحد المحلات أو الأكشاك .
وأشارت المصادر إلى أنه تم نقلهم الى مستشفى المنشاوى العام وتلقوا كافة الاسعافات، وحالتهم الصحية مستقرة.