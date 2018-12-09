ننشر أسماء الطلاب المصابين بعد تناول وجبة أندومي فاسدة بطنطا

ينشر موقع "صدي البلد " أسماء الطلاب والطالبات المصابين بوعكة صحية وحالة تسمم نتيجة تناول وجبه إندومي خارج أسوار مدرسة قرية محلة منوف الإبتدائية بطنطا .



وكانت الاسماء ""إيمان أيمن التطاوى" 12 سنة، "ساره عبدالرحمن الجناينى" 12 سنة، "شيماء احمد مدكور" 12 سنة، "هاجر عبدالكريم عمير" 12 سنة ، "رويدا هانى مهنى" 12 سنة، "سهيله عطيه الدش" 12 سنة ، "ميرنا وليد الفيومى" ، وصرح مصدر من داخل المستشفى أن جميع الحالات مستقرة ، وتحت الملاحظة والعلاج .



وأكد الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ان التلاميذ تناولوا الوجبة الفاسدة خارج اسوار المدرسة من أحد المحلات أو الأكشاك .



وأشارت المصادر إلى أنه تم نقلهم الى مستشفى المنشاوى العام وتلقوا كافة الاسعافات، وحالتهم الصحية مستقرة.

