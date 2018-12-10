حكم وضع اللبان في الفم حال الصلاة

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على كل مسلم أن يعظّم الله عز وجل، ويتأدَّب معه، وإذا وقف في الصلاة بين يدي الله عز وجل، فينبغي عليه أن يقف خاشعًا قانتًا لله، بعيدًا عن كل ما يفسد صلاته ويبطلها، ويشغل البال ويلهي عن الإقبال على الصلاة ويترك ما يخالف الأدب.





وأضاف شلبي، فى إجابته على سؤال "وضعت لبانة في فمي أثناء الصلاة فهل بذلك صلاتي صحيحة؟"، أن وضع المصلي (اللبان) في فمه في الصلاة لا شك أنه ينافي تعظيم الله والخشوع بين يديه ويسبب حركة كثيرة في الفم.



