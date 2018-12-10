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ديني

حكم من أدرك الإمام وهو يسلم في صلاة الجمعة

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 05:00 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
ورد سؤال للشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه «ما حكم من لحق الإمام وهو يسلم فى صلاة الجمعة فهل بذلك لحق الجماعة ؟». 

وأجاب "شلبي" قائلاً "أنه يوجد شيئين فى الصلاة إدراك الجمعة وإدراك الجماعة، إنه على المصلي إذا أدرك الإمام في تشهد صلاة الجمعة أن يصلي أربع ركعات بعد سلام الإمام، فإن الذي عليه أكثر العلماء هو أن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة منها.

وأشار الى أنه فمن لم يدرك ركوع الركعة الثانية من صلاة الجمعة مع الإمام فعليه أن يتم صلاته ظهرًا أربع ركعات. 

وأوضح أن إدراك صلاة الجماعة أى أنه يكون لحق بالإمام قبل أن يسلم التسليمة الاولى فيكون بذلك أدرك ثواب الجماعة.
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