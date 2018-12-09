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رياضة

اتحاد الكرة يحسم ملعب لقاء المصرى والداخلية في الدوري

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 10:27 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
يسري غازي
قرر اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى أبو ريدة إقامة مباراة المصري والداخلية غدا الإثنين فى إطار الأسبوع الـ17 بالدورى الممتاز على ملعب استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

جاء ذلك عقب تدخل أبو ريدة والمهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات فى الجبلاية واللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى للاتحاد من أجل إنهاء أزمة مباراة المصري والداخلية.

يذكر أن الفريق البورسعيدى بقيادة مصطفى يونس تلقى خسارة فى مبارته المؤجلة أمام نظيره فريق الزمالك بهدفين دون رد.

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