السجيني: معظم المحال في مصر غير مرخصة

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة التنمية المحلية بالبرلمان، إن اللجنة تسعى لوضع ضوابط باستخراج تراخيص مؤقتة للمحال التجارية، موضحا أن فلسفة القانون هي التبسيط بغرض الحصول على موارد مالية حقيقية وسلم مجتمعي ثم تغليظ العقوبة للمخالف.





وأضاف " السجيني"، خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "cbc"، أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات لمناقشة قانون المحال العامة الجديد، الذي يتضمن مبدأ التيسير وتبسيط الإجراءات والتسهيل على المواطنين في استصدار التراخيص.



