فرع خريجي الأزهر بكينيا يعقد دورة توعوية لطلبة المرحلة الإعدادية

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بكينيا دورة توعوية لطلبة وطالبات المرحلة الإعدادية بالمدارس الحكومية، بمسجد التجمع في العاصمة نيروبي.



وقال محمد شريف عبد الوهاب عضو الفرع وأحد المحاضرين، إن الدورة تستهدف تحصين النشء ضد الأفكار المتطرفة وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش السلمي ونبذ الأفكار المتطرفة المنحرفة، مشيرًا إلى أنه يتم الاستعانة في الدورة بالكتب الأزهرية الصادرة عن قطاع المعاهد الأزهرية في مصر في تدريس أسس الفقه الشافعي والسيرة النبوية والحديث النبوي الشريف.



علي صعيد متصل، أشاد أولياء أمور الطلاب بالمجهودات التي يبذلها فرع خريجي الأزهر بكينيا في سبيل تثقيف وتعليم النشء وفقًا للمنهج الأزهري الوسطي المعتدل الداعي لنبذ التطرف والغلو والتمسك بقيم السلام والتعايش السلمي.



وتُعقد المحاضرات يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، وتستمر فعاليات الدورة حتى نهاية شهر ديسمبر، ويُحاضر بها مجموعة من خريجي الأزهر في كينيا.