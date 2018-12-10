وزير التعليم العالي: إنشاء فروع للجامعات الأجنبية للحد من هجرة العقول

شهد د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع اتفاقية عقد شراكة بين جامعة كوفنترى البريطانية وشركة "السويدي إيديوكيشن"؛ بهدف افتتاح فرع للجامعة في مصر بجامعة المعرفة الدولية The Knowledge Hub بالعاصمة الإدارية الجديدة.



حضر التوقيع بحسب بيان، اليوم الاثنين، أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة "السويدى إيديوكيشن" ورئيس مجلس أمناء جامعة المعرفة الدولية، وجون لاثام رئيس جامعة كوفنترى البريطانية، وجارى أرمسترونج نائب رئيس جامعة كوفنترى، ود. محمد لطفى رئيس جامعة المعرفة الدولية، وإيهاب سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة السويدى للتعليم، وذلك بأحد فنادق القاهرة.



وخلال مراسم التوقيع، أكد الوزير حرص مصر على دعم الشراكة بين المؤسسات التعليمية المصـرية والإنجليزية، موضحا أنه فى ضوء صدور قانون تنظيم عمل أفرع الجامعات الأجنبية فى مصر تقوم الوزارة بتقديم كل الدعم للشركاء من المجتمع المدنى ورجال الصناعة؛ بهدف بناء الإنسان من خلال التعليم وتطويره وإيجاد تخصصات وبرامج دراسية تخدم المجتمع، وإعداد الطلاب لمستقبل أفضل بمهارات تمكنهم من مواكبة التنافسية العالمية وتحقيق متطلبات سوق العمل بما يساهم في دفع وتنمية الاقتصاد المصري في مختلف المجالات.



وأشار د. خالد عبد الغفار إلى أن التوسع فى مجال التعليم الدولى يهدف إلى إتاحة الفرصة للطلاب للحصول على شهادة من الجامعة الأم بالدراسة في فرع الجامعة الأجنبية بمصر بدلا من السفر للخارج؛ مما يساهم فى الحد من ظاهرة "هجرة العقول" فى المستقبل، مضيفا أننا نستهدف إنشاء مجمعات تعليمية متميزة لجذب عدد كبير من الطلاب الوافدين من الدول العربية والإفريقية وبعض الدول الأوروبية، موضحا أنه توجد أيضا توأمة بين العديد من الجامعات الحكومية والجامعات الدولية من خلال برامج دراسية مشتركة بين الجانبين.



ومن جانبه أعرب أحمد السويدى عن سعادته بعقد شراكة مع جامعة من أكبر جامعات بريطانيا لإنشاء فرع لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 بتحسين جودة التعليم العالي وتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع من خلال تزويد الباحثين عن المعرفة بالمهارات التعليمية المناسبة والأدوات التي تمكنهم من أن يصبحوا قادة المستقبل.



كما أعرب رئيس جامعة كوفنترى عن تطلعه لتقديم برامج الجامعة فى مصر، مضيفا أن جامعات المملكة المتحدة تعاونت مع مؤسسات التعليم العالي المصرية لعدة سنوات، وأن ذلك التعاون ساهم بتأثير إيجابي علي اقتصاد مصر والمملكة المتحدة، مقدما العديد من الفوائد للطلاب والمؤسسات التعليمية فى البلدين.



ووقع الاتفاقية عن جامعة كوفنتري البروفيسور جون لاثام، وعن شركة السويدي إيديوكيشن أحمد السويدى.



جدير بالذكر أن جامعة كوفنترى تأسست عام 1843 وتتمتع بالعديد من الشراكات الدولية، ومعترف بها دوليا، كما تمتلك الجامعة سمعة طيبة فى أسواق العمل، وتضم كليات (الفنون والإنسانيات، الهندسة والبيئة والحوسبة، الصحة وعلوم الحياة، كلية كوفنترى للأعمال، كلية كوفنترى للقانون)، وتحتل الجامعة المرتبة الثالثة عشر كأكبر جامعة حديثة في البلاد في دليل جامعة غارديان لعام 2019، وتحتل المرتبة الأولى في المملكة المتحدة - والثالثة في أوروبا – من حيث مدى جودة المشاركة الطلابية وفقًا لمؤسسة التايمز للتعليم العالي في أوروبا (THE)، وحصلت على المرتبة الثانية في المملكة المتحدة وفقًا لمنظومة امتياز التدريس، كما حصلت على لقب "جامعة العام للتجربة الطلابية في 2019" وفقًا لجريدة التايمز.