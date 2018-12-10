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رياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد ختام بطولة بلاك بول المفتوحة للاسكواش

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 03:03 م
صدى البلد
ريهام بكير
حضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ختام بطولة البلاك بول المفتوحة للاسكواش وذلك بنادي بلاك بول في القاهرة الجديدة.

كان في استقباله كل من المهندس أحمد العبد رئيس مجلس إدارة شركة بلاك بول للاستثمار والتنمية الرياضية، عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، محمد رائف العضو المنتدب بشركة بلاك بول للاستثمار والتنمية الرياضية ومدير البطولة، أشرف حنفي مدير الاسكواش في نادي بلاك بول الرياضي والمنسق العام للبطولة.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بمستوى البطولة، مؤكدا أهمية دور الأندية الرياضية المتخصصة التي تقدم خدمات رياضية متميزة، وتوفير متطلبات اللعبة بشكل احترافى، مشيرا إلى أن نادى بلاك بول يمثل هذا النموذج الذى نظم هذه البطولة القوية التي أفادت اللاعبين المصريين فى تحسين تصنيفهم، كما يمثل النادى إضافة للبنية الرياضية التحتية ويساهم في استضافة مصر للبطولات العالمية التي تضيف لرصيد مصر.

من جانبه قال محمد رائف العضو المنتدب لنادى بلاك بول ومدير البطولة إن منظمة اللاعبين المحترفين للاسكواش p s a أشادت بتنظيم البطولة واسندت إلى النادى تنظيم بطولاتها لمدة ثلاث سنوات للنادى بمشاركة أهم اللاعبين المحترفين فى العالم.

وتعد بطولة بلاك بول واحدة من أكبر 7 بطولات في لعبة الاسكواش والتي تصنف من فئة البلاتينيوم، حيث تبلغ قيمة جوائزها المادية 180 ألف دولار.
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