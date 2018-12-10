تنفيذ 5012 حكما وتحصيل 165968 جنيها غرامات بطنطا والمحلة

نفذت مديرية أمن الغربية اليوم 5012 حكما على متهمين مسجلين وتم تحصيل 165968 جنيها غرامات بطنطا والمحلة.



تلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط (10) أحكام فى جنائية و (1213) حكما فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف و (3747) حكما فى الغرامات و(42) حكما فى مخالفات وبلغ إجمالى الاحكام ( 5012 ) حكما وإجمالى المبالغ المتحصله ( 165968 جنيهًا ) .



وتحررت المحاضر وباشرت النيابات المختصة التحقيق .

