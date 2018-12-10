الشوط الأول .. الزمالك يتعادل 1 / 1 مع شبابه وديا

انتهى الشوط الأول لمباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أمام فريق الشباب بالنادي، المقامة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة القلعه البيضاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



سجل خليل نيمار هدف التقدم لفريق الشباب في الدقيقة ٣٩ وتعادل محمد إبراهيم للفريق الأول في الدقيقة ٤٢.



بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من عماد السيد ومحمد عبد الغني ومحمد أحمد كماتشو وحازم إمام وبهاء مجدي ومحمد حسن ومحمد إبراهيم وأحمد مدبولي ومصطفى فتحي وحميد أحداد وعمر السعيد، وشارك عمر صلاح ومحمود دونجا وأحمد رفعت مع فريق الشباب.