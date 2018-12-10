رئيس وزراء كوسوفو: تشكيل جيش للبلاد سوف يسهم في نشر السلام في العالم

أعلن رئيس وزراء كوسوفو راموش هاراديناي، اليوم الاثنين، أن جيش بلاده - الذي سوف يشكل قريبًا - سيكون عاملًا على نشر السلام في العالم.



وأضاف رئيس وزراء كوسوفو - في تصريحات صحفية، حسبما ذكرت شبكة /ايه بي سي نيوز/ الإخبارية الأمريكية - "لا يمكن أن تعيش في سلام وأمان أو أن تساهم في سلام واستقرار العالم ، دون أن تملك جيشًا خاصًا بك".



وقال إن برلمان كوسوفو سوف يصوت يوم الجمعة المقبل على تحويل قوات الأمن الوطني إلى جيش نظامي، فيما يرى المراقبون أن هذا الإجراء سوف يحظى بموافقة سهلة من جانب أعضاء البرلمان البالغ عددهم 120 عضوًا.



ومن المنتظر أن يتكون جيش كوسوفو من خمسة آلاف فرد علاوة على ثلاثة آلاف من قوات الاحتياط ، على أن تبلغ ميزانيته نحو 98 مليون يورو أو ما يعادل 111 مليون دولار أمريكي.



تجدر الإشارة إلى أن كوسوفو أعلنت استقلالها عام 2008 ، غير أن بلجراد لا تعترف - حتى الآن - بهذا الاستقلال وترى أن تشكيل جيش خاص بكوسوفو يمثل تهديدًا للسلام والاستقرار في المنطقة ، فضلًا عن أنه قد يؤدي إلى حدوث تدخل مسلح من جانبها.