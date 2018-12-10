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أبلة فاهيتا تكشف عن اسمها الحقيقي واسم والديها.. فيديو

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 11:03 م
صدى البلد
محمد القاضي
كشفت الدمية الشهيرة، أبلة فاهيتا، عن اسمها الحقيقي وكذلك اسم والديها.

وقالت "أبلة فاهيتا"، خلال استضافتها ببرنامج "تخاريف"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: «اسم والدي أبو جهل، واسم والدتي جونفيف بس دلعها جوسي، ومن الصعيد، وأنا اسمي شوشو أبو جهل»، موضحة: «فاهيتا دا اسمه الشهرة».

وأشارت: «فيفي عبده اسمها الحقيقي مش فيفي عبده، دي اسمها عطيات حاجة، وأنا اسمي شوشو أبو جهل الشهيرة بأبلة فاهيتا».
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