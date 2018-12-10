أبلة فاهيتا تكشف عن اسمها الحقيقي واسم والديها.. فيديو

كشفت الدمية الشهيرة، أبلة فاهيتا، عن اسمها الحقيقي وكذلك اسم والديها.



وقالت "أبلة فاهيتا"، خلال استضافتها ببرنامج "تخاريف"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: «اسم والدي أبو جهل، واسم والدتي جونفيف بس دلعها جوسي، ومن الصعيد، وأنا اسمي شوشو أبو جهل»، موضحة: «فاهيتا دا اسمه الشهرة».



وأشارت: «فيفي عبده اسمها الحقيقي مش فيفي عبده، دي اسمها عطيات حاجة، وأنا اسمي شوشو أبو جهل الشهيرة بأبلة فاهيتا».

