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الشئون الإسلامية توضح حكم تجسيد الأنبياء والصحابة في الأعمال الدرامية

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 02:21 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن مصر لم ترتد فكريًا؛ بسبب منعها لتصوير الأعمال الدرامية الخاصة بالصحابة، مثلما يتحدث الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، ولكنها تسير في الطريق المستنير بإذن الله.

وتابع "أبو عاصي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، أن تصوير الأعمال الدرامية عن الصحابة؛ أمر خاضع لاجتهاد العلماء، لكن تجسيد الأنبياء؛ أمر ممنوع بأدلة كثيرة عقلية ونقلية من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

وأشار إلى أن تجسيد الصحابة في الأعمال الدرامية؛ أمر لا شيء فيه، بينما الأنبياء محرم، لأن الأنبياء أشخاص معصومين من الخطأ، ولا يمكن أن يجسدهم شخص ناقص، لافتَا إلى أن رأيه بصحة تجسيد الصحابة في الأعمال الفنية يمثل نفسه، ولا يمثل الأزهر الشريف.

وأكد أن الأزهر متحفظ على تصوير الصحابة في المسلسلات والأفلام، خاصة الخلفاء الراشدين، لأنهم لحقوا مباشرة بالرسول- صلى الله عليه وسلم-، مضيفًا أن الإسلام يقدس جميع الأنبياء، ومن هنا تمنع العقيدة الإسلامية تجسيدهم كافة في الأعمال الدرامية، وهذا الأمر من ثوابت الدين الإسلامي.
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