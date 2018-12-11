اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح المعرض الأول للتجارة البينية الإفريقية

يفتتح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، المعرض الأول للتجارة البينية الإفريقية، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات.



وتستضيف القاهرة المؤتمر خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر الجاري، بمشاركة نحو 1055 شركة افريقية منها 300 شركة مصرية، إضافة إلى 34 دولة بأجنحة وطنية خلال المعرض.



ويعد هذا المعرض الأول من نوعه فى إفريقيا ويرتكز على استراتيجية تعزيز التجارة الإفريقية الهادفة إلى دعم وتشجيع إنتاج السلع والخدمات بهدف تعزيز المشاركة فى التجارة الإقليمية، والسعى إلى بناء القدرات لتوسيع قدرات الإنتاج، كما يوفر منصة لعرض السلع والخدمات وتبادل المعلومات حول التجارة والاستثمار والسوق وتمكين المشترين والبائعين والمستثمرين، كما يوفر فرصًا لتبادل الأعمال بهدف زيادة التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية حيث من المخطط إبرام عدد من الصفقات التجارية بين الشركات المشاركة فى المعرض.



ويركز المعرض على عدد من القطاعات تشمل المنتجات الزراعية ومواد البناء والسياحة والمنتجات الطبية والدوائية والصناعات الثقيلة والطاقة والمنسوجات والملابس.