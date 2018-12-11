المايسترو سعيد كمال ينتهي من تسجيل أغنية فيلم 122

انتهى المايسترو سعيد كمال من تسجيل أغنية فيلم الرعب 122 للمخرج ياسر الياسري، الأغنية تأليف وتريات سعيد كمال، كلمات أحمد راؤول ومن تلحين العراقي سيف عامر، كما أعلن سيف عريبي منتج الفيلم عن أنه سيتم الكشف عن مطرب الأغنية قريبًا.



الفيلم هو الأول عربيًا بتكنولوجيا 4Dx، وتدور أحداثه في إطار قصة حب بين شاب من الطبقة الشعبية وفتاة من الصم والبكم، تقودهما ظروف الحياة إلى الدخول في عالم من العمليات المشبوهة، ولكنهما يصابا بحادث أليم ويتم نقلهما إلى المستشفى، ليبدءا في مواجهة أسوء كابوس في حياتهم.



122 هو أول فيلم مصري من إخراج ياسر الياسري، ويضم العديد من النجوم من بينهم طارق لطفي، أحمد داوود، أمينة خليل وأحمد الفيشاوي، بجانب محمد ممدوح ومحمد لطفي كضيفي شرف، الفيلم من تأليف صلاح الجهيني، تصوير أحمد كردوس، ديكور أحمد فايز، مونتاج عمرو عاكف منتج فني محمد نصار ومخرج منفذ محمد الطحاوي، وقام سيف عريبي بتأليف موسيقى الفيلم.



سيف عريبي هو مؤلف موسيقي بجوار تأسيسه لشركة مقام للإنتاج الفني التي قدمت فيلمي الإثارة والأكشن الناجحين الهرم الرابع ثم القرد بيتكلم، وتصدّر الفيلمان شباك التذاكر المصري خلال عرضهما بموسم عطلة منتصف العام الدراسي في عامي 2016 و2017.​