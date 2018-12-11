طالبان تعلن مسئوليتها عن التفجير الانتحاري في شمال كابول

أعلنت حركة "طالبان" مسئوليتها عن التفجير الانتحاري الذي وقع صباح اليوم، الثلاثاء، في مقاطعة باغمان في شمال العاصمة الأفغانية كابول، حسب ما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية.



وأكدت وزارة الداخلية الأفغانية مقتل 4 أشخاص إثر استهداف انتحاري لقافلة تابعة لقوات الأمن في منطقة "بغمان".



وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانش إن الانفجار وقع أثناء مرور قافلة أمنية في المنطقة.

