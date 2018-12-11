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مفوض الاتحاد الأفريقي للتجارة يدعو دول القارة لتوقيع اتفاقية التجارة البينية

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 10:55 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
دعا ألبرت موتشانغا، مفوض الاتحاد الأفريقى للتجارة والصناعات، جميع الدول غير الموقعة على اتفاقية التجارة البينية، بسرعة التوقيع وتفعيلها، وتحقيق منطقة للتجارة الحرة في القارة الأفريقية.

وقال "موتشانغا"، في كلمته خلال المعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية المنعقد في القاهرة، اليوم، الثلاثاء، إنه بهذه الطريقة سنتمكن من تحقيق سوق كامله للتجارة البينية، داعيًا وزراء التجارة في الدول الأفريقية إلى وضع رؤى للتجارة بين دولهم.

وأضاف: "عند تفعيل منطقة التجارة الحرة الأفريقية وتفعيلها يجب على الشركات العارضة والوزراء التعاون معًا، والخروج برؤية واحدة من المعرض الأفريقي"، داعيًا المشترين بالمعرض لتقدير الفرص التي يقدمها المعرض الأفريقي وإفساح مجال أكبر لتحقيق فرص استثمارية أكبر العام القادم.
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