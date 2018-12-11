لقاء احتفالي بين عبد العال ولجنة الدفاع.. وكتاب الجيش المصري تذكار لرئيس النواب

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة واصلت خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون المرور، وانتهت من المادة 52، مشيرًا إلى أنه قانون هام لاتصاله بكل أفراد المجتمع واستقراره.



وأضاف عامر، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، أن اللجنة تراعى أن يتناسب القانون مع البيئة المصرية وأن يحقق مصالح الجميع مستفيدين ومنفذين، مشيرًا إلى أنه بمجرد انتهاء المناقشة سيفتح حوله حوارا مجتمعيا موسعا.



وفى سياق متصل، عقدت اللجنة لقاء بالدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، في جو احتفالي تم فيه تبادل الحوار الودى بين الجميع وتناول الحلويات والتورتة.



وأوضح "عامر" أن اللجنة تعودت على إجراء لقاء دوري سنوي مع رئيس المجلس، وأن اللجنة منذ ذكرى انتصار أكتوبر وهي تتحين الوقت المناسب لعقد اللقاء، مشيرًا إلى أن الاجتماع تناول مناقشات واستيضاحات وأسئلة من النواب لرئيس المجلس، وتناولت الجوانب التي تحقق الصالح العليا التي تحقق دور المجلس التشريعي في التشريعات المختلفة.



ولفت إلى أن "عبد العال" أشاد بدور اللجنة في مناقشة التشريعات المختلفة المتعلقة بقضايا الأمن القومي بما تضمه من ضباط شرطة وجيش وقامات مدنية متخصصة تضمها اللجنة.



وأكد عامر أنه في نهاية اللقاء تم تقديم هدية تذكارية من اللجنة إلى رئيس المجلس عبارة عن كتاب الجيش المصري و7 آلاف عام من الزمان والذي يؤرخ للجيش المصري منذ بدايته وحتى الآن، كما أهدت اللجنة لـ "عبد العال" ألبوم صور للقاء السابق كتذكار يجمعه بأبنائه من أعضاء اللجنة في لقاء أسرى سنوي.