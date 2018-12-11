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حوادث

مباحث كرداسة تجري تحريات لكشف لغز العثور على رضيع داخل حقيبة

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 02:22 م
صدى البلد
ندى حمودة – أحمد مهدي
تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على طفل حديث الولادة داخل حقيبة ملقاة وسط الشارع بكرادسة.

وأشارت التحقيقات والتحريات الأولية بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إلى أن قسم شرطة كرداسة تلقى بلاغا بالعثور على طفل داخل حقيبة بالشارع، وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم إسلام سمير، رئيس مباحث كرداسة، وتبين العثور على حقيبة ملقاة على الطريق الأبيض بداخلها مولود ملفوف داخل بطانية.

شكل اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث برئاسة العقيد محمد عبد الشكور، مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر، للتوصل إلى هوية الطفل وهوية ملقيه، حيث تتم مناقشة الأهالي بالمنطقة والاستعلام من المستشفيات القريبة عن حالات ولادة حديثة، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة بالمحلات والمقاهي المطلة على ذلك الطريق والمؤدية له.

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