محافظ الدقهلية يبحث عددا من المشروعات الجديدة ويؤكد إزالة المعوقات أمام المستثمرين

عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اجتماعا عصر اليوم مع عدد من المسئولين بالهيئة العامة للتصنيع، بحث خلاله الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تتولى الهيئة إنشائها وفي مقدمتها حديقة الحيوان بالمنصورة التي تم الانتهاء من إعداد تصميماتها.



وقرر محافظ الدقهلية قيام حي شرق المنصورة بإصدار التراخيص اللازمة خلال أسبوع واحد من اليوم كحد أقصى.



كما قرر شاروبيم عقد اجتماع جديد خلال الشهر الحالي لدراسة مشروع تطوير حديقة الهابي لاند، بحضور عدد من المستثمرين الراغبين في المشاركة في إقامة المشروع.



وأكد محافظ الدقهلية علي ضرورة إزالة جميع المعوقات التي تواجه الهيئة وأوضح أن جميع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين الذين يتعاونون مع المحافظ في إقامة مشروعات استثمارية لخدمة المواطنين.