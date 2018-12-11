نوعية المنوفية تحارب التنمر وتدعم القدرات الذاتية وتنمية الثقة بالنفس

عقدت كلية التربية النوعية جامعة المنوفية ندوة هامة حول التنمر " لا للتنمر" ومحاربة هذه الظاهرة الهدامة وذلك تضامنــًا مع خطط الدولة نحو البناء والتطوير .



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب ريئس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة حنان يشار عميدة الكلية وإشراف الدكتورة سحر عيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتع وتنمية البيئة والدكتورة زينب صلاح الأستاذ المساعد بقسم الإقتصاد المنزلي وحاضر فيها جيهان إبراهيم الشرقاوي إستشاري أسري وتربوي ورئيس لجنة المرأة والطفل.



حيث أشارت الدكتورة حنان بأن الجامعة والكلية تحارب بقوة جميع الظواهر التي تهاجم وتهدم المجتمع ومنها ظاهرة التنمر والتي تؤثر بقوة في بناء المجتمع بالهدم والتدمير وزعزعة قوته.



بينما تطرقت إستشارية لجنة المرأة والطفل جيهان الشرقاوي بأن ظاهرة التنمر أصبحت ظاهرة منتشرة بالمدارس والجامعات والبيوت في أحيان كثيرة ، وأن هذا التنمر له دور واضح وملموس في تراجع المستوى العلمي والتربوي لدى العديد من الطلاب وخاصة التنمر اللفظي وكذلك تأثيره السلبي على الأطفال الذي قد يدفعهم إلى أن يصبحون أشخاص متنمرون في سن متقدم، مما يؤثر سلبــًا في قدرات الشخص وثقته بنفسه.