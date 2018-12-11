ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

نوعية المنوفية تحارب التنمر وتدعم القدرات الذاتية وتنمية الثقة بالنفس

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 04:06 م
صدى البلد
مروة فاضل
عقدت كلية التربية النوعية جامعة المنوفية ندوة هامة حول التنمر " لا للتنمر" ومحاربة هذه الظاهرة الهدامة وذلك تضامنــًا مع خطط الدولة نحو البناء والتطوير .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب ريئس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة حنان يشار عميدة الكلية وإشراف الدكتورة سحر عيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتع وتنمية البيئة والدكتورة زينب صلاح الأستاذ المساعد بقسم الإقتصاد المنزلي وحاضر فيها جيهان إبراهيم الشرقاوي إستشاري أسري وتربوي ورئيس لجنة المرأة والطفل.

حيث أشارت الدكتورة حنان بأن الجامعة والكلية تحارب بقوة جميع الظواهر التي تهاجم وتهدم المجتمع ومنها ظاهرة التنمر والتي تؤثر بقوة في بناء المجتمع بالهدم والتدمير وزعزعة قوته.

بينما تطرقت إستشارية لجنة المرأة والطفل جيهان الشرقاوي بأن ظاهرة التنمر أصبحت ظاهرة منتشرة بالمدارس والجامعات والبيوت في أحيان كثيرة ، وأن هذا التنمر له دور واضح وملموس في تراجع المستوى العلمي والتربوي لدى العديد من الطلاب وخاصة التنمر اللفظي وكذلك تأثيره السلبي على الأطفال الذي قد يدفعهم إلى أن يصبحون أشخاص متنمرون في سن متقدم، مما يؤثر سلبــًا في قدرات الشخص وثقته بنفسه.
نوعية المنوفية تحارب التنمر وتدعم القدرات الذاتية وتنمية الثقة بالنفس
نوعية المنوفية تحارب التنمر وتدعم القدرات الذاتية وتنمية الثقة بالنفس
نوعية المنوفية تحارب التنمر وتدعم القدرات الذاتية وتنمية الثقة بالنفس
loading...

ترشيحاتنا

فنان سورى يظهر عاريا تماما في مهرجان قرطاج المسرحي

شاهد.. حديقة تضم 150 مليون زهرة وسط الصحراء

قرارات مهمة من الحكومة لبدء تنفيذ حظر تداول الطيور الحية في أبريل المقبل

قوات حفظ السلام في لبنان تؤكد وجود نفق ثان قرب حدود إسرائيل

bmw: نناقش مع البرلمان إدراج ترخيص السيارات الكهربائية بقانون المرور الجديد

ضبط عصابة سرقات الشقق فى النزهة

سيدة كفيفة تنبأت بأحداث 11 سبتمبر وتتوقع كوارث 2019

الشناوي يهاجم حكم المقاولون العرب وبتروجت

تحطم طائرة عسكرية إسرائيلية ومقتل 5 من طاقمها قبالة سواحل اليابان.. صور

آخر موعد لحجز شقة بمشروع الإسكان الاجتماعي ..فيديو

المذيعة اللبنانية جويل تتبنى طفلا

الشرطة البريطانية تستخدم مسدسا صاعقا مع رجل داخل حرم البرلمان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدبولى: نستهدف مضاعفة تجارة مصر مع أفريقيا وتحقيق آمال شعوب القارة

50 صورة لعزاء الفنان والمنتج أحمد السيد بمسجد عمر مكرم

شاهد .. نيكول سابا ترتدي فستان زفاف سعره 180 مليون جنيه ..صور

استجابة لـ صدى البلد.. إخلاء شارع الترولى بالمطرية من القمامة.. صور

غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور

فيديو

شاهد.. الشرطة البريطانية تقبض على شخص داخل حرم البرلمان
الأوقاف تكشف حقيقة موافقة البرلمان على بيع الأصول التي تمتلكها ..فيديو
جمال بيومي: العلاقات المصرية الأوروبية تركز على 3 محاور هامة.. فيديو
الوزراء يبرز فوز جامعة كفر الشيخ بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية.. فيديو
الحزن يخيم على أسرة محمود القلعاوي في جنازته ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟