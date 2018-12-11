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رياضة

رئيس لجنة الحكام: هدف صلاح فى بورنموث تسلل والطلائع سليم

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 04:00 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن هدف طلائع الجيش بمرمى الأهلي أول أمس سليم ولكن من احتسبه هو حكم الراية على الرغم من عدم ارتكابه لأي أخطاء طوال الـ 4 سنوات الماضية.

وأضاف في تصريحات لبرنامج "وان تو"، عبر اثير "اون سبورت اف ام"، أن هناك العديد من الأخطاء ترتكب في الدوريات العالمية كهدف محمد صلاح نجم ليفربول بمرمى بورنموث جاء من تسلل واضح وتم احتسابه ولم يهاجم أحد الحكام بالإضافة لنهائي ليبرتادوريس الذي حدث بها العديد من الأخطاء.

وتابع: أن لجنة القيم والانضباط بدأت عملها أول هذا الأسبوع مشددا أن قراراتها ستكون واجبة النفاذ ولكن مستقلة عن قرارات لجنة المسابقات.

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