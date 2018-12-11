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ديني

حكم ظهور قدم المرأة وهي تصلي.. فيديو

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 04:01 م
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائلة تقول " ما حكم ظهور قدم المرأة وهي تصلي في الغرفة".

أجاب أمين الفتوى، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه لا مانع شرعًا من ذلك، وهو مذهب الحنفية سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة.

وتابع: مسألة ظهور قدم المرأة في الصلاة مسألة خلافية بين الفقهاء ، فقد ذهب الجمهور إلى أن قدمي المرأة عورة فعلى المرأة أن تستر قدمها في الصلاة ، ولكن الحنفية ذهبوا إلى أنهما ليسا بعورة .
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