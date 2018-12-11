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رياضة

الإنتاج الحربي يخطف الفوز من وادي دجلة ويقتحم المركز الرابع في الدوري.. فيديو

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 07:13 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
تغلب فريق الإنتاج الحربي على منافسه وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي تقام على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

افتتح التسجيل فريق الإنتاج الحربي، في الدقيقة 7 من بداية المباراة عن طريق محمد مسعد، ثم تعادل محمد هلال للفريق الدجلاوي في الدقيقة 75، ثم اقتنص الفوز فريق الانتاج عن طريق تسجيل هدف ثان في الدقيقة 85 من تسديدة رائعة صاروخية من اللاعب غنام محمد.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الانتاج الحربي الى 26 نقطة، احتل بها المركز الرابع .
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