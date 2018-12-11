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خبير بترولي: مصر في أقل من عام ونصف ستمتلك 55% من الغاز الموجود في البحر المتوسط

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 07:31 م
الدكتور جمال القليوبي،
الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة الطاقة والبترول
كـريـم الخـطيب
قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة الطاقة والبترول، إن مصر في أقل من عام ونصف ستمتلك 55% من الغاز الموجود في البحر المتوسط.

وأضاف «القليوبي» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» أن مصر مؤهلة لاستقبال الغاز القبرصي من الخطوط الأرضية التي تملكها، موضحا أنه من المقرر الانتهاء من الخط حوالي أقل من 28 شهرا.

وأوضح أستاذ هندسة الطاقة والبترول، أن هناك بدائل للخطة المصرية في حالة أي توجهات ضدها من بعض الدول التى لا تريد مصر يكون لها محورية لوجود خط غاز بينها وبين الاتحاد الأوروبي، موضحا أن المصالح تتصالح مع قطر وتركيا وإيران.
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