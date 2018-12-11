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أخبار البلد

سامح شكري في الرياض لحضور اجتماع الدول المشاطئة للبحر الأحمر

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 08:30 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
غادر مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، السفير سامح شكري، وزير الخارجية، متوجها إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في الاجتماع الوزاري للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر، حيث يبحث الاجتماع سبل تفعيل التعاون المشترك بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر في جميع المجالات.

وقالت مصادر مطلعة، إنه تم إنهاء إجراءات سفر وزير الخارجية سامح شكري عبر استراحة كبار الزوار بالمطار، على متن رحلة الخطوط السعودية المتجهة إلى الرياض.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الاجتماع يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر لدراسة سبل تفعيل التعاون والتنسيق المشترك بين الدول المشاطئة لهذا الشريان المائي الهام، والذي يعد أحد أهم شرايين التجارة العالمية بين الشرق والغرب، فضلا عن كونه قناة للتواصل الحضاري بين الدول المطلة عليه.

وأكد حافظ أن مشاركة مصر تأتي في إطار الاهتمام المصري بالتعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر، وهو ما برز من خلال استضافة القاهرة للاجتماع الأول للدول المشاطئة على مستوى كبار المسئولين بالقاهرة خلال يومي 11 و12 ديسمبر 2017، وتم خلاله الاتفاق على المبادئ الأساسية للتعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر، والذي يعد الخطوة الأولى على سبيل وضع أسس التعاون المشترك بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

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