أوقاف بني سويف تنظم فعالية توعوية للتعريف بأخلاق الرسول ..صور

أناب المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف الدكتورعاصم سلامة نائب المحافظ لحضور الفعالية التي نظمتها مديرية أوقاف بني سويف تحت شعار ( إماطة الأذى عن الطريق) ضمن الحملة التي أطلقتها وزارة الأوقاف بعنوان ( رسول الإنسانية) للتعريف بالجوانب الإنسانية فى حياة الرسول عليه الصلاة والسلام و إبراز جوانب العظمة فى شخصيته وأخلاقه الكريمة.



وشملت الفعالية التي أقيمت "تحت رعاية المحافظ المستشار هاني عبد الجابر" افتتاح شعار وجدارية الحملة بمؤسسة رعاية الأيتام بحي الرمد، تلاها توزيع بعض المطويات على أبناء المؤسسة وتلاميذ مدرسة الراهبات للتوعية بأهمية وثواب إماطة ورفع الأذى عن الطريق، فيما اختتمت بتوزيع بعض المطويات على المواطنين بشارع صلاح سالم بمدينة بني سويف.



شارك في الفعالية كل من الشيخ جابر شحاتة وكيل مديرية الأوقاف ، والأستاذ أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والقمص باخوم عطية عن مطرانية بني سويف ، والدكتور ماهر على جبر عميد المركز الثقافي الإسلامي التابع لمديرية أوقاف بني سويف، والأستاذ عرفان شافعي مدير عام القوى العاملة.