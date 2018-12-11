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أخبار البلد

رئيس مجلس النواب يغادر القاهرة إلى كوريا الجنوبية

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 08:48 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
غادر مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، متوجها إلى كوريا الجنوبية، في زيارة لعدة أيام يلتقي خلالها عدد من المسؤولين هناك، لبحث سبل تعزيز التعاون والقضايا المشتركة.

وقالت مصادر مطلعه بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات سفر رئيس مجلس النواب على عبدالعال، من خلال الاستراحة الحكومية بمطار القاهرة، على متن الرحلة الاماراتيه المتجهة إلى دبي.

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