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منوعات

نجاة طفلة سقطت من الطابق الخامس.. فيديو

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 09:04 م
صدى البلد
كريم جمال
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو صادما، يظهر لحظة سقوط طفلة من الطابق الخامس بأحد الأبنية، بمدينة محج قلعة عاصمة داجستان في روسيا.

وبحسب روسيا اليوم، لاحظ سائق التاكسي، طاهر ماجوميدوف، من المنطقة اقتراب طفلة من حافة شباك في الطابق الخامس لبناء سكني، فقام هو وزميل له بالتقاط الطفلة في اللحظة المناسبة.

يذكر أن قوة السقوط أصابت أحد المنقذين في يده، كما أصيبت الطفلة فى قدمها بإصابات طفيفة.

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