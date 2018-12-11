ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

رفع 450 طن مخلفات بحملة نظافة للبيئة بدمنهور .. صور

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 11:31 م
حملة نظافة للبيئة
حملة نظافة للبيئة بدمنهور
جمالات الدمنهورى
تواصل إدارة شئون البيئة بالمحافظة حملاتها المكبرة  للقضاء على أكوام القمامة والتراكمات العشوائية فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة بتكثيف أعمال النظافة بمدن ومراكز المحافظة للحفاظ على البيئة والظهور بالمدن بالشكل الجمالي والحضارى اللائق.

وقامت الحملة برفع 450 طن مخلفات داخل مدينة دمنهور فى مناطق بداية شارع الروضة والشارع الجديد وشارع المعهد الدينى بشبرا وبنطاق محيط الاراضى الفضاء على امتداد تلك الشوارع ومن المقرر ان تستكمل الحملة عملها بمدينة دمنهور حتى نهاية الأسبوع لتواصل عملها بباقى المراكز والمدن وذلك جنبًا إلى جنب مع أعمال النظافة اليومية.

وتقوم الحملة يوميا برفع تراكمات القمامة والتوجه بها إلى المقلب العمومى بالطرانة بحوش عيسى و يشرف على الحملة نائب بكل مركز مع المعدات والحملة الميكانيكية وعمال النظافة وذلك بالاستعانة بمعدات الوحدات المحلية للعمل فى المناطق المستهدفة .
رفع 450 طن مخلفات بحملة نظافة للبيئة بدمنهور .. صور
رفع 450 طن مخلفات بحملة نظافة للبيئة بدمنهور .. صور
رفع 450 طن مخلفات بحملة نظافة للبيئة بدمنهور .. صور
رفع 450 طن مخلفات بحملة نظافة للبيئة بدمنهور .. صور
رفع 450 طن مخلفات بحملة نظافة للبيئة بدمنهور .. صور
رفع 450 طن مخلفات بحملة نظافة للبيئة بدمنهور .. صور
رفع 450 طن مخلفات بحملة نظافة للبيئة بدمنهور .. صور
رفع 450 طن مخلفات بحملة نظافة للبيئة بدمنهور .. صور
رفع 450 طن مخلفات بحملة نظافة للبيئة بدمنهور .. صور
رفع 450 طن مخلفات بحملة نظافة للبيئة بدمنهور .. صور
رفع 450 طن مخلفات بحملة نظافة للبيئة بدمنهور .. صور
رفع 450 طن مخلفات بحملة نظافة للبيئة بدمنهور .. صور
رفع 450 طن مخلفات بحملة نظافة للبيئة بدمنهور .. صور

ترشيحاتنا

تعرف على أعراض وأسباب الشعور ببرودة اليدين والقدمين

الحكم يحرم ليفربول من هدف أول في شباك نابولي

كريمة بائعة خضار دمياط تروي تفاصيل أزمتها الجديدة مع المحافظة

رسالة عزاء من الملك سلمان وولي عهد السعودية إلى رئيس السودان

فنان تونسي يكشف تفاصيل صادمة لخروج ممثل عاريا في مهرجان قرطاج المسرحي.. فيديو

بعد اتهام زوجته بتعذيبه .. والد الطفل إياد يفجر مفاجأة جديدة حول الواقعة

مى حلمى تعلن خبرا سارا للجمهور.. وتوقعات بعودتها إلى محمد رشاد.. فيديو

دولة جديدة تقترب من نقل سفارتها إلى القدس

شاهد.. مهارات المهاجم المغربي المرشح للانضمام للأهلي

سيدة تناشد الحكومة: تعبت من نومة الشارع ونفسي في حتة شقة

لجنة الحكام ترفض إشراك نجل أحمد الشناوي في إدارة مباريات الدوري الممتاز

ارتفاع عدد مصابي إطلاق النار في فرنسا وفرار المهاجم.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المشاط تشارك في الاجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة العرب .. صور

ارتفاع عدد مصابي إطلاق النار في فرنسا وفرار المهاجم.. صور

الزمالك يحقق رغبة مريض سرطان بحضور التدريب والتقاط صورة تذكارية

متحف النيل بأسوان يستقبل وفدا من دول حوض النيل.. صور

SAMSUNG تطلق أول هاتف بكاميرا داخل شاشة فى العالم.. صور

فيديو

سامي فهمي: الشهرة حرمتني من متعات كثيرة في الحياة ومنها أكل الكوارع
محمد صلاح يقود ليفربول للتأهل لدور الـ 16 من بوابة نابولي في دوري الأبطال.. فيديو
سان جيرمان يسجل الهدف الثالث في شباك سرفينا زفيزدا ..فيديو
سامي فهمي: سمير غانم إنسان يشبه الملاك.. وليس لدينا مانع من استكمال الجزء الثاني لـ ميزو
سرفينا زفيزدا يقلص الفارق ويسجل الهدف الأول في مرمى سان جيرمان ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟