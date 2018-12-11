رفع 450 طن مخلفات بحملة نظافة للبيئة بدمنهور .. صور

تواصل إدارة شئون البيئة بالمحافظة حملاتها المكبرة للقضاء على أكوام القمامة والتراكمات العشوائية فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة بتكثيف أعمال النظافة بمدن ومراكز المحافظة للحفاظ على البيئة والظهور بالمدن بالشكل الجمالي والحضارى اللائق.



وقامت الحملة برفع 450 طن مخلفات داخل مدينة دمنهور فى مناطق بداية شارع الروضة والشارع الجديد وشارع المعهد الدينى بشبرا وبنطاق محيط الاراضى الفضاء على امتداد تلك الشوارع ومن المقرر ان تستكمل الحملة عملها بمدينة دمنهور حتى نهاية الأسبوع لتواصل عملها بباقى المراكز والمدن وذلك جنبًا إلى جنب مع أعمال النظافة اليومية.



وتقوم الحملة يوميا برفع تراكمات القمامة والتوجه بها إلى المقلب العمومى بالطرانة بحوش عيسى و يشرف على الحملة نائب بكل مركز مع المعدات والحملة الميكانيكية وعمال النظافة وذلك بالاستعانة بمعدات الوحدات المحلية للعمل فى المناطق المستهدفة .