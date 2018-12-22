مملكة البحرين تدين التفجيرين الإرهابيين بالعاصمة الصومالية مقديشو

أدانت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم السبت، التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في محيط القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو؛ وأسفرا عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص من بينهم رجال أمن، معربة عن بالغ تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين.



وأكدت الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين - تضامن المملكة مع الصومال، كما جددت موقفها الثابت الذي ينبذ العنف والتطرف بكافة صوره وأشكاله.. داعية إلى ضرورة تضافر كافة الجهود الرامية للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.