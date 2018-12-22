ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مملكة البحرين تدين التفجيرين الإرهابيين بالعاصمة الصومالية مقديشو

السبت 22/ديسمبر/2018 - 06:49 م
صدى البلد
أ ش أ
أدانت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم السبت، التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في محيط القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو؛ وأسفرا عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص من بينهم رجال أمن، معربة عن بالغ تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين.

وأكدت الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين - تضامن المملكة مع الصومال، كما جددت موقفها الثابت الذي ينبذ العنف والتطرف بكافة صوره وأشكاله.. داعية إلى ضرورة تضافر كافة الجهود الرامية للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.

ترشيحاتنا

السيسي يوجه المواطنين ببناء الصوب الزراعية بدلًا من البيوت.. فيديو

كاميليا السادات لـ صدى البلد:تكريم الكونجرس للزعيم الراحل يؤكد أن التاريخ لا ينسى..المباحث الأمريكية منعتني من حضور جنازة بابا..مبارك زود معاش والدي١٠٠ جنيه.. وذهبت إلى إسرائيل للتدريس فقط..فيديو وصور

جريمة تحت السيراميك.. قاتل عشيقته بأرض اللواء: قطعتها فى 4 ساعات بعد ما طلبت فلوس مقابل الجنس

بآلاف الدمى.. جماهير ريال بيتيس تقدم لفتة إنسانية للأطفال في الكريسماس.. صور

مشاهدة مباراة العين وريال مدريد بث مباشر 22-12-2018 نهائي كأس العالم

ترزي يمزق جسد عشيقته لأشلاء ويدفنها بمحله في العجوزة.. المتهم: زهقت منها

القرموطي: طرقت أبواب القنوات ولم أحصل على فرصة .. فيديو

لأول مرة .. ماكينات آلية لصرف التذاكر وسلالم كهربائية لنقل ركاب المترو من الشارع للمحطة

حفلة تتحول إلى جنازة بعد إصابة رجل برصاصة طائشة .. فيديو

لاعب يحمل الجنسية الإسرائيلية قد يسبب مشكلات لمحمد صلاح

ياسمين الخطيب تنعى الأمير طلال بن عبد العزيز

الأنبا بيسنتي يترأس صلوات نقل رفات شهداء حادث حلوان الإرهابي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. افتتاح الرئيس السيسي للمشروع القومي للصوب الزراعية بمدينة العاشر من رمضان

سليمان يتفقد محطة البحوث الزراعية بالمطاعنة ومزارع قطاع الإنتاج

أول ظهور لـ بيونسيه في إطلالة جذابة بعد شائعة طرح ألبوم جديد.. صور

الأنبا أرميا يجتمع مع الكهنة المسئولين عن خدمة أتحبني.. صور

فنجان قهوة على الرمل من يد ألفونس.. أول عربة كوفي بشارع 306.. شاهد

فيديو

بث مباشر.. مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الخامس
ريال مدريد يسجل الهدف الأول أمام العين بمشاركة حسين الشحات..فيديو
خالد سليم يطرح برومو أغنية لسه كبير.. فيديو
أكرم حسنى لـ صدى البلد : سعيد بتحقيق البدلة أعلى إيراد فى السينما.. فيديو
خالد زكي لـ صدى البلد: انتظروا مفاجأة مع يوسف معاطي في 2019 .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقع نتيجة مباراة الأهلي وجيما آبا جيفار في دوري أبطال أفريقيا

توقع نتيجة مباراة الأهلي وجيما آبا جيفار في دوري أبطال أفريقيا